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В «Интере» подтвердили информацию о переходе Генриха Мхитаряна

В «Интере» подтвердили информацию о переходе Генриха Мхитаряна

Информацию о переходе Генриха Мхитаряна подтвердили в миланском футбольном клубе «Интер».

Как передает «Арменпресс», исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил распространенную новость. «Подтверждаю, что Андре Онану и Генриха Мхитаряна мы приобрели бесплатно. С ними уже подписаны контракты».

Ранее появились слухи, что бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян 21 июня пройдет медосмотр в «Интере». Армянский полузащитник прибудет в Милан 21 июня и пройдет медицинское обследование в клубе. Контракт Мхитаряна с новым клубом рассчитан на 2 года.


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