Вопрос приобретения акций сотрудниками ESOP - одна из ключевых тем Orion Summit 2022

Технологический саммит «Orion Summit 2022» будет посвящен важным финансовым темам для развития стартапов.

Как сообщает «Арменпресс», одной из 5 основных тем саммита, как стимула роста стартапов, благосостояния общества и «формирования» будущих миллионеров, будет вопрос приобретения акций сотрудниками ESOP. Что является одним из лучших решений для поощрения и вознаграждения сотрудников.

Успешные технологические стартапы с ранней стадии своего развития своих сотрудников делают акционерами, подпитывая и ускоряя этим их рост и развитие. ESOP может сыграть ключевую роль в сохранении и поощрении талантов в Армении. Сотрудники стартапов в Армении могут владеть акциями материнской компании или их опционами, становясь миллионерами в результате поглощений компании (M&A) или публичного предложения (IPO).

На дискуссии выступит директор по правовым вопросам Америабанка, ведущего финансового и технологического учреждения Армении, Давид Саркисян. «Америя» одна из первых в Армении внедрила программу ESOP в 2016 году. Давид Саркисян представит успешный опыт компании.

В обсуждении примут участие основатель cognaize Ваге Андонян, руководитель Service Titan Armenia Ашот Тоноян и представители BDO-Armenia.

«Orion Summit 2022» пройдет в Ереване, в Матенадаране 22 июня. В нем примут участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и других областях.

Orion (Orion Worldwide Innovations) - это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности для инвестиционных компаний выйти на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации. Компания «Орион» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и е Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.