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Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022

Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022

В Ереване стартовала 13-я (не)конференция BarCamp Yerevan 2022. 

Как передает Арменпресс, целью (не)конференции является обмен знаниями, навыками, опытом, а также создание новых связей в сфере ИТ.

Один из организаторов BarCamp Артур Папян отметил, что это мероприятие проводится на добровольной основе. 

«Он создан для развития IT-медиасообщества, для обмена знаниями. «Самая большая особенность в том, что здесь нет формальной части», — сказал он. 

По словам Артура Папяна, содержание (не)конференции должно быть не рекламным, а просветительским.

«Некоторые компании попытались сделать явную рекламу, рассказать о своих услугах, что противоречит формату BarCamp Yerevan 2022. Были случаи, когда нам приходилось прерывать и останавливать выступления», — сказал он. 

BarCamp проводится в Армении с 2009 года. За эти годы она стала крупнейшим событием в сфере IT-медиа, расширяясь с каждым годом. В прошлом году она прошела в Гюмри, Ванадзоре, Горисе, Дилижане.

В отличие от предыдущих лет, в этом году были приглашены международные спикеры. Также будут лекции по MedTech. В этом году здесь одновременно 8 аудиторий, что является самым большим за всю историю BarCamp. Прямых трансляций не будет, упор сделан на качественную запись видео, чтобы люди могли пересматривать и узнавать новое в будущем.

 


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