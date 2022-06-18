Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации президент республики Ваагн Хачатурян присутствовал на пленарном заседании Международного экономического форума Санкт-Петербурга.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Форум объединяет ведущих мировых политиков, представителей бизнес-сообщества с целью выявления и обсуждения ключевых вопросов, поиска возможных решений.

С основными докладами выступили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В рамках конференции президент Хачатурян осмотрел представленные павильоны, ознакомился с выставками. Ваагн Хачатурян, находясь в армянском павильоне, отметил, что представительство его страны на подобных конференциях очень важно, подчеркнув необходимость сохранения его в последующие годы.