Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Заре Синанян подпишет в Греции трехсторонний меморандум с коллегами из Кипра и Греции

Заре Синанян подпишет в Греции трехсторонний меморандум с коллегами из Кипра и Греции

По решению премьер-министра Никола Пашиняна Верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян, начальник отдела картирования диаспоры и привлечения диаспорского потенциала аппарата Верховного комиссара по делам диаспоры Карен Аванесян 22-24 июня будут командированы в Грецию. 

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на постановление премьер-министра Армении 702–Ա от 17 июня, опубликованное на сайте правительства РА e-gov.am.

Отмечается, что Синанян и Аванесян отправляются в Грецию для участия в трехсторонней встрече с уполномоченным президента Республики Кипр и министром иностранных дел Греческой Республики - для обсуждения вопросов сотрудничества, подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании,а также встречи с представителями армянских общинных структур.

 


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