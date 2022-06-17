Заре Синанян подпишет в Греции трехсторонний меморандум с коллегами из Кипра и Греции

По решению премьер-министра Никола Пашиняна Верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян, начальник отдела картирования диаспоры и привлечения диаспорского потенциала аппарата Верховного комиссара по делам диаспоры Карен Аванесян 22-24 июня будут командированы в Грецию.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на постановление премьер-министра Армении 702–Ա от 17 июня, опубликованное на сайте правительства РА e-gov.am.

Отмечается, что Синанян и Аванесян отправляются в Грецию для участия в трехсторонней встрече с уполномоченным президента Республики Кипр и министром иностранных дел Греческой Республики - для обсуждения вопросов сотрудничества, подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании,а также встречи с представителями армянских общинных структур.