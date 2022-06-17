Нагорно-карабахский конфликт не разрешен, всеобъемлющее решение должно быть в рамках  МГ ОБСЕ: Армен Григорян

17 июня состоялось очередное заседание Комитета Советов безопасности государств-членов ОДКБ под председательством секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, в узком, затем в и расширенном составе были обсуждены вопросы нейтрализации вызовов и угроз безопасности государствам-членам ОДКБ и первоочередные вопросы совместных антитеррористических операций в регионе ОДКБ.

В контексте вышеизложенного секретарь Совета безопасности Армен Григорян коснулся ситуации безопасности, созданной на Южном Кавказе. В частности, он отметил, что регион по-прежнему полон вызовов, что обусловлено неурегулированностью армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского вопроса. Секретарь Совета безопасности представил позицию Армении, подходы к стабилизации ситуации с безопасностью в регионе и нейтрализации существующих вызовов.

Армен Григорян счел недопустимым нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, указав, в частности на случай нарушения режима прекращения огня азербайджанскими войсками 28 мая, в результате которого погиб военнослужащий ВС РА.

Касаясь разблокирования региональных коммуникаций, генсек Совета безопасности отметил, что Азербайджан периодически поднимает вопрос об открытии так называемого «транспортного коридора» через территорию Армении. Он также подчеркнул, что согласно всем трехсторонним заявлениям Армении, России и Азербайджана от 9 ноября, 11 января и 21 ноября нет никаких упоминаний о коридорах.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что конфликт до сих пор не урегулирован, комплексное решение вопроса должно быть дано в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

По итогам заседания решением секретарей Совета безопасности ОДКБ был утвержден План совместной подготовки сил и органов управления средствами и соединениями Коллективных сил безопасности ОДКБ на 2023 год.

Принято решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о предоставлении комплексу оперативно-профилактических мероприятий, носящих имя «Наемник», статуса постоянных операций ОДКБ, оно будет вынесено на утверждение руководителей государств-членов.