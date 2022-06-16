В ВОЗ допустили новый подъем заражений коронавирусом в 2022 году

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"<...> Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело", - сказала Вуйнович в интервью газете "Известия", отвечая на соответствующий вопрос об осложнении эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции в этом году.

Представитель ВОЗ также отметила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа. "В предыдущие годы, когда вводились локдауны и другие меры, ограничивающие контакты, меньше люди встречались с инфекциями, поэтому другие респираторные вирусы были подавлены", - добавила она, подчеркнув, что сейчас, когда мир снова открывается, нужно следить за обоими вирусами и защищать самые уязвимые группы населения: людей с пониженным иммунитетом, старше 60 лет, детей и беременных женщин.

Вуйнович подчеркнула, что сохраняет оптимизм по поводу результатов борьбы с пандемией. "Говоря о прогнозах, я хочу быть оптимисткой. Накопленный опыт, лекарства, вакцины позволяют бороться с этой пандемией. Но мы увидели слабые места национальных систем здравоохранения. Они не смогли сразу ответить на такой быстрый всплеск инфекции. Надеемся, что этот опыт будет нам подспорьем в дальнейшем. Наш ответ возможным эпидемиям или инфекционным заболеваниям - а история нам показывает, что они никуда не деваются - будет более быстрым. Надеюсь, это поможет нам сохранить жизни, экономику", - сказала она.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 536,6 млн заражений коронавирусом и свыше 6,3 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировали 18 385 098 случаев заражения, умерли 380 203 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.