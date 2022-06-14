Искусственная девальвация драма приведет к новой волне инфляции: ЦБ не склонен к такому решению







«Курс драма в Армении свободно плавает, он считается лучшим инструментом для гашения шоков. Пока что мы пересмотрели показатель ВВП до 4,9 процента, в основном за счет внешнего спроса. Тот же внешний спрос в экономике Армении способствовал определенной девальвации драма, что также позволило ему не реагировать на расширяющуюся инфляционную среду и оставить процентную ставку неизменной. Не исключено, что будут случаи, когда ревальвация драма вызовет проблемы у некоторых компаний. Одним из решений проблемы является искусственная девальвация драма. В таком случае мы создадим новую инфляционную волну, которая ударит по всем гражданам Армении, в том числе и по экспортерам», - сказал Мартин Галстян.



По его словам, если ситуация станет неуправляемой, у тех же экспортеров возникнут серьезные проблемы. В ЦБ считают, что возможна согласованная с правительством политика, в рамках которой они смогут в какой-то мере решать вопросы инфляции. Мартин Галстян отметил, что правительство также должно решить вопросы, которые могут возникнуть в результате ревальвации драма. ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Искусственная девальвация драма в Армении может привести к серьезным проблемам. Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Мартин Галстян, сославшись на наблюдение, что экспортеры различных сфер выражают недовольство девальвацией драма, так как страдают.«Курс драма в Армении свободно плавает, он считается лучшим инструментом для гашения шоков. Пока что мы пересмотрели показатель ВВП до 4,9 процента, в основном за счет внешнего спроса. Тот же внешний спрос в экономике Армении способствовал определенной девальвации драма, что также позволило ему не реагировать на расширяющуюся инфляционную среду и оставить процентную ставку неизменной. Не исключено, что будут случаи, когда ревальвация драма вызовет проблемы у некоторых компаний. Одним из решений проблемы является искусственная девальвация драма. В таком случае мы создадим новую инфляционную волну, которая ударит по всем гражданам Армении, в том числе и по экспортерам», - сказал Мартин Галстян.По его словам, если ситуация станет неуправляемой, у тех же экспортеров возникнут серьезные проблемы. В ЦБ считают, что возможна согласованная с правительством политика, в рамках которой они смогут в какой-то мере решать вопросы инфляции. Мартин Галстян отметил, что правительство также должно решить вопросы, которые могут возникнуть в результате ревальвации драма.