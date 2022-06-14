Состоялась встреча министра иностранных дел Армении и президента Болгарии
Начался официальный визит министра иностранных дел Республики Армения в Болгарию.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, отметив, что состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и президента Болгарии Румена Радева.
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