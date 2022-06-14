Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Состоялась встреча министра иностранных дел Армении и президента Болгарии

Состоялась встреча министра иностранных дел Армении и президента Болгарии

Начался официальный визит министра иностранных дел Республики Армения в Болгарию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, отметив, что состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и президента Болгарии Румена Радева.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]