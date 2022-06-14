Состоялась встреча министра иностранных дел Армении и президента Болгарии

Начался официальный визит министра иностранных дел Республики Армения в Болгарию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, отметив, что состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и президента Болгарии Румена Радева.