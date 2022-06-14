Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Замминистра МО Армении и министр ВС Франции обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами

Замминистра МО Армении и министр ВС Франции обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами

Для участия в международной выставке вооружений «Евросатор-2022» в Париже находится делегация, возглавляемая заместителем министра обороны РА Кареном Брутяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны, 13 июня Карен Брутян встретился с министром Вооруженных сил Французской Республики Себастьяном Лекорном. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны.


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