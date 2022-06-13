Премьер-министр Армении встретился в Дохе с эмиром и премьер-министром Катара: подписан ряд соглашений

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Королевском дворце Эмири диван встретился в эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и с премьер-министром Катара, министром внутренних дел шейхом Халид бин Халифа бин Абдулазиз Тани. Как сообщает «Арменпресс», армянскую сторону представляли вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр экономики Ваан Керобян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, мэр Еревана Грачья Саркисян и ректор ЕГУ Ованес Ованнисян.

По итогам встреч был подписан ряд документов. Подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Армении и Катара по проведению политических консультаций, а также Меморандум о взаимопонимании между Информационным агентством «Арменпресс» и Национальным информационным агентством Катара по обмену информацией. Министр управления по муниципальным вопросам Катара Абдалла бин Абдалазиз Аль-Субейхи и мэр Еревана Грачья Саркисян подписали Соглашение о побратимстве между Ереваном и Дохой. Министр образования, высшего образования и воспитания Катара Бусейна бинт Али Аль-Нуаймин и министр ОНКС РА Ваграм Думанян подписали Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований. Ректор Катарского университета Хасан БН Рашид Аль-Дархам и ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя университетами.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения и туризма.

В конце дня премьер-министр встретится с директором Катарского инвестиционного агентства Мансуром Аль-Махмудом.

Это первый официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Государство Катар.