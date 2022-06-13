Ваагн Хачатурян по случаю Дня России посетил посольство РФ в Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян по случаю Дня России посетил посольство Российской Федерации в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла РФ Сергея Копыркина и сотрудников посольства, пожелав им успехов и плодотворной работы.