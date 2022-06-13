Никол Пашинян с первым официальным визитом прибыл в Государство Катар

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 июня с двухдневным официальным визитом прибыл в Государство Катар.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в международном аэропорту Доха премьер-министра встретил государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.

В составе возглавляемой премьер-министром делегации вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр экономики Ваан Керобян, мэр Еревана Грачья Саркисян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, ректор Ереванского государственного университета Ованнес Ованнисян.

В рамках официального визита главу правительства в Королевском дворце Эмири диван примет эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Он встретится и с премьер-министром Катара, министром внутренних дел шейхом Халидом бин Халифа бин Абдулазизом Тани. После встреч состоится подписание ряда документов. Вице-премьер РА Амбарцум Матевосян и министр иностранных дел Катара подпишут Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Армении и Катара по проведению политических консультаций, также Меморандум о взаимопонимании между информационным агентством «Арменпресс» и Национальным информационным агентством Катара по обмену информацией. Министр управления по муниципальным вопросам Катара Абдалла бин Абдалазиз Аль-Субейхи и мэр Еревана Грачья Саркисян подпишут соглашение о побратимстве между Ереваном и Дохой. Министр образования, высшего образования и воспитания Катара Бусейн бинт Али Аль-Нуаймин и министр ОНКС РА Ваграм Думанян подпишут соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, ректор Катарского университета Хасан бин Рашид Аль-Дархам и ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян подпишут Соглашение о сотрудничестве между двумя университетами. Будут подписаны и соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения и туризма. В конце дня Никол Пашинян встретится с директором Катарского инвестиционного агентства Мансуром Аль-Махмудом.

Это первый официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Государство Катар.