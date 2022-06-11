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Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев

Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросов, касающихся восстановления страны.

Как передает Арменпресс, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Рада вернуться в Киев. С президентом Зеленским мы поговорим о совместных результатах по восстановлению страны, оценим тот прогресс, который Украина зафиксировала на своем европейском пути", - заявила Ляйен.


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