FLYON ARMENIA 16 июня осуществит первый рейс Ереван-Бейрут-Ереван

Первая армянская национальная авиакомпания FLYON ARMENIA с 16 июня начинает регулярные рейсы в Ливан. Первый рейс Ереван-Бейрут-Ереван из аэропорта Звартноц в международный аэропорт имени Рафика Харири состоится в четверг, 16 июня. Затем будет два рейса в неделю—по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта «Звартноц» по удобному расписанию по доступной для всех цене.

"Мы с нетерпением ждем рейсов FLYONE ARMENIA в Бейрут. Для нас это важнейшее событие. Это возможность еще теснее связать два наших дружественных народа, сделать возможность путешествий доступной как для туристов, так и для бизнесменов и армянской общины. Мы сделаем все возможное, чтобы эти рейсы были востребованы нашими пассажирами", - какпередает Арменпресс, сказал глава правления FLYONE ARMENIA Армен Ананян.

FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании FLYONE ARMENIA сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

FLYONE ARMENIA предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул и Сочи.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они рассчитаны на 180 и 144 места и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security. Также в условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий.

FLYONE (www.flyone.eu) задействован в 2016 году в Республике Молдова и ныне является одним из лидеров авиационного рынка.

FLYONE получил сертификацию IOSA, которая является высшим стандартом безопасности оперативного управления, а также в 2018, 2019 и 2020 годахFLYONE неоднократно входил в ТОП-10 самых пунктуальных компаний в категорииEMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).