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Ходатайство об аресте директора "Еркир Медиа" отклонено

Ходатайство об аресте директора "Еркир Медиа" отклонено

Ходатайство об аресте директора телекомпании "Еркир Медиа" Баграта Есаяна было отклонено.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ваге Еприкян.

Ранее он сообщил, что Есаян обвиняется по ч. 2 ст. 38-225 Уголовного кодекса РА (соучастие в организации массовых беспорядков) и по ч. 1 ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).


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