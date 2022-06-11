Ходатайство об аресте директора телекомпании "Еркир Медиа" Баграта Есаяна было отклонено.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ваге Еприкян.

Ранее он сообщил, что Есаян обвиняется по ч. 2 ст. 38-225 Уголовного кодекса РА (соучастие в организации массовых беспорядков) и по ч. 1 ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).