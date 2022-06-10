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Глава Исполкома СНГ заявил, что спада в экономическом развитии стран содружества нет

Глава Исполкома СНГ заявил, что спада в экономическом развитии стран содружества нет

 Страны - участницы СНГ сохраняют позитивную динамику развития, несмотря на экономические трудности, спада не наблюдается. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Несмотря на нынешние экономические трудности, все страны Содружества сохраняют позитивную динамику развития. Пусть она и небольшая, в пределах 4%. Тем не менее спада в развитии экономик стран Содружества не наблюдается", - сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в казахстанской столице заседания Экономического совета СНГ.


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