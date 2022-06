Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед СЕ: Ален Симонян

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, находящийся с рабочим визитом в Страсбурге, 9 июня встретился с Генеральным секретарем ПАСЕ Деспиной Хацивасилиу-Цовилис.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, он высоко оценил ключевую роль Совета Европы и ПАСЕ, продолжение их эффективной деятельности как опоры демократической безопасности, гаранта прав человека и верховенства закона, платформы подлинного плюрализма и продуктивного диалога.

Стороны обсудили вопросы, связанные с ролью ПАСЕ в укреплении демократии в Армении, в частности, работу содокладчиков Мониторинговой комиссии.

Председатель НС с сожалением констатировал, что после 44-дневной войны осталось много нерешенных вопросов, самым актуальным из которых является проблема немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Спикер НС отметил, что эта попытка решить Нагорно-Карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед СЕ урегулировать проблему исключительно мирным путем.

По мнению Председателя НС, ПАСЕ следует быть последовательной в продвижении своей резолюции от 27 сентября 2021 г. о гуманитарных последствиях НК-конфликта ("Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan/Nagorno-Karabakh conflict"), в которой затронуты проблемы армянских военнопленных, гуманитарного доступа в Арцах, сохранения армянского духовного и историко-культурного наследия, меры по стабилизации ситуации на границах и многие другие актуальные вопросы.

Он еще раз подтвердил приверженность Армении установлению мира и приложению реальных усилий в этом направлении, чего нельзя сказать об азербайджанских властях, до сих пор проводящих армянофобскую и воинственную политику в отношении Армении.