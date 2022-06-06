Без учета мнения армян Карабаха невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования: Тойво Клаар

Без учета мнения карабахских армян невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования. Как сообщает Арменпресс, такое мнение в интервью радио «Азатутюн» высказал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Отвечая на вопрос о том, имел ли в виду глава Европейского совета Шарль Мишель какое-либо участие карабахских армян, когда после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе 22 мая заявил, что для справедливого и прочного мира необходимо обсуждение всех основных вопросов с участием всех заинтересованных сторон, Клаар отметил следующее: «Я думаю, что в конечном итоге армяне Карабаха – это сторона, которая должна быть частью решения. И совершенно очевидно, что люди, проживающие в Карабахе, принципиально заинтересованы в достижении всеобъемлющего урегулирования. Я лично не вижу, как можно прийти к такому урегулированию без учета мнения и точки зрения этих людей».

Однако после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шарль Мишель говорил только о правах этнических армян Карабаха, ничего не говоря о будущем статусе региона, что вызвало беспокойство как в Армении, так и в самом Нагорном Карабахе. «Я думаю, в конце концов, вопрос заключается в том, что это должно быть всеобъемлющее урегулирование. Мы все знаем, как начался конфликт, его надо окончательно закрыть. Президент Мишель не упомянул многого в своем заявлении. Это заявление не охватывало все вопросы, требующие решения. Но дело в том, что мы всегда подчеркивали, что необходимо всеобъемлющее урегулирование конфликта. Мы работаем в этом направлении», - заявил Тойво Клаар.

В ходе визита в Ереван в конце прошлой недели спецпредставитель ЕС встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и вице-спикером Национального собрания Рубеном Рубиняном. В ближайшее время также запланирован визит высокопоставленного европейского чиновника в Баку.

По словам Клаара, из обеих столиц он получает в целом положительные месседжи. «Месседжи, которые я получил, заключаются в том, что встреча лидеров в Брюсселе несколько недель назад дала определенные конкретные результаты. Состоялось первое заседание пограничных комиссий. Затем в Москве состоялась встреча вице-премьеров по обсуждению открытия коммуникаций - этот вопрос лидеры обсуждали и в Брюсселе. И это нас воодушевляет. Реакция из Баку заключается в том, что оценка как брюссельской встречи, так и ее дальнейшего хода положительная. Так что есть вполне положительная динамика. И я думаю, что ее можно развивать», - заявил Клаар.

Что касается мнений о возможной конкуренции между Брюсселем и Москвой по поводу карабахского урегулирование, то по словам Тойво Клаара, ЕС не претендует на «авторские права», а самое главное сейчас – это попытаться продвинуть процесс вперед.

«Европейский союз не претендует на авторские права на что-либо. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс и поддерживать его. Я думаю, именно этого президент Мишель смог добиться благодаря своим трем встречам с лидерами [Армении и Азербайджана], а также благодаря встрече с президентами Макроном, Алиевым и премьер-министром Пашиняном. И это то, что мы хотим сделать», — заявил европейский дипломат, напомнив, что есть и другие форматы, в частности трехсторонние встречи в Москве на уровне лидеров стран.

По поводу последнего заседания рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в Москве по вопросам разблокировки в регионе Тойво Клаар отметил следующее: «Это здорово, очень хорошо, если это ведет нас в правильном направлении. Ведь единственный интерес Европейского союза состоит в том, чтобы содействовать процессу и помочь достичь прочного всеобъемлющего урегулирования».