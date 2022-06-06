Международный оперный конкурс «OTTAVIO ZIINO» пройдет в Армении

Впервые в Армении состоится Международный оперный конкурс «OTTAVIO ZIINO».

Как передает «Арменпресс», из Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщают, что желающие могут принять участие в 21-м Международном конкурсе «OTTAVIO ZIINO» в двух форматах.

В рамках первого формата, участники могут пройти прослушивания как на различных сценах мира, в том числе в театрах Милана, Неаполя, Парижа, Мадрида, Валенсии, Анкары, Варшавы и Рима, так и в Ереване (1 и 2 августа) в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна.

В рамках второго формата, участники к 31 июля 2022 года должны отправить 2 видеоматериала исполнений, одно из которых - на итальянском языке.

После прослушиваний отобранные кандидаты 20 и 21 сентября примут участие в полуфинале, а прошедшие в финал кандидаты примут участие в гала-концерте, который состоится 22 сентября. Полуфинал и финал пройдут в Риме.

Плата за участие в Международном оперном конкурсе «OTTAVIO ZIINO» составляет 90 евро.

Заявку на участие нужно заполнить здесь.