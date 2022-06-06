Президент Арцаха провел рабочее совещание с участием районных администраций

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал 6 июня рабочее совещание, посвященное ряду социально-экономических проблем в регионах.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, обсуждались правовые и организационные проблемы, возникающие в ходе восстановления и ремонта старого жилищного фонда в общинах, и механизмы их решения.

Другой вопрос повестки дня касался ликвидации действующей в подчинении Министерства территориального управления и инфраструктур ГНКО «Арцахантар» и передачи значительной части полномочий и функций районным администрациям.

Президент отметил, что за этим шагом в рамках политики децентрализации управления и развития потенциала регионов последуют новые, которые позволят общинным и районным властям быть более оперативными и действенными при решении вопросов местного значения.

В совещании приняли участие министр территориального управления и инфраструктур, руководители администраций районов и другие должностные лица.