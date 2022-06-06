Разблокируемые дороги будут действовать под суверенитетом стран, через территорию которых они проходят: Мирзоян

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заверил, что в контексте разблокирования региональных коммуникаций сложилось общее представление о том, что все разблокированные транспортные инфраструктуры и дороги должны действовать под суверенитетом и законодательством стран, через которые они проходят. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета, представляющего деятельность Министерства иностранных дел в 2021 году.

Он отметил, что одним из важных направлений внешнеполитической работы на данный момент является разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе.

Арарат Мирзоян напомнил о создании трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Его сопредседателем от Армении является вице-премьер Мгер Григорян. В 2021 году группа провелла 8 официальных встреч. Созданы экспертные подгруппы по организации инфраструктур, а также функций пограничного, таможенного и иного контроля.

«В результате между руководителями Армении, России и Азербайджана в Сочи 26 ноября 2021 года и в Брюсселе 15 декабря между руководителями Армении, Азербайджана и Совета Европы была достигнута договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения. Работа в этом направлении продолжается. Существует общее мнение, что вся разблокированная транспортная инфраструктура, автомобильные и железные дороги должны действовать под суверенитетом и законодательством стран, через которые они проходят», - подчеркнул Арарат Мирзоян.