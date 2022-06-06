В Мартуни и Аскеране открылись боксы ТУМО: еще один откроется в Кармир Шука

5 июня в городах Мартуни и Аскеран Арцаха открылись боксы ТУМО. Как сообщает «Арменпресс», вместе с Мартакертским боксом и центром ТУМО Степанакерта, действующим с 2015 года, они составят основу целостной образовательной сети ТУМО Арцаха, обеспечат инновационное образование всей молодежи.

На церемонии открытия президент Республики Арцах и руководитель ТУМО договорились о расширении образовательной сети в Арцахе, оно начнется с ТУМО бокса в Кармир Шука.

На открытии боксов Мартуни и Аскерана участвовали президент Арцаха Араик Арутюнян, государственный министр Артак Бегларян, министр образования Анаит Акопян, руководители общин, исполнительный директор ТУМО Мари Лу Папазян, директор по развитию Бекор Папазян и выпускники ТУМО Степанакерта.

Центр «ТУМО» действует в столице Арцаха при содействии Всеармянского благотворительного союза с 2015 года, за это время в нем учились около 4 000 учащихся, было более 300 курсов, более 100 проектов и воркшопов.