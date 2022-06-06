“Новая книга” -19/22: Шаген Татикян, Сергей Казарян, Гамид Амиров, Джоан Кэтлин Роулинг, Пол Экман

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Шаген Татикян, Сергей Казарян: Почему улыбается прохожий

Роман рассказывает о существующем в обществе пороке, когда несовершеннолетний становится невольным преступником, и всю жизнь не может избавиться от ярлыка преступника. Как ни старается герой романа стать полноправным членом общества, ему это не удается. В лице одного человека представлено много искаженных судеб. Издательство: “Дарак”.

Переводная литература

Гамид Амиров: Слезы в раю

44-дневная война изменила всю армянскую действительность. Стало понятно, что после 2020 года все будет не так, как раньше.

Но одно дело, когда мы об этом говорим, пишем книги, другое дело, когда такую важную тему затрагивают зарубежные писатели.

Книга Гамида Амирова “Слезы в раю” – произведение, стержнем которого является 44-дневная война. Роман, в котором вас ждет трогательная история любви, теплые человеческие отношения, но и жестокая реальность войны, которая никого не оставит равнодушным. Книга рассказывает о друзьях, живущих в Москве. Двое из них армяне, один грузин, другой азербайджанец. Один из друзей Марат оказался в Арцахе во время 44-дневной войны. Издательство: “Букинист”.

Детская литература

Джоан Кэтлин Роулинг: Гарри Поттер и Орден Феникса

Гарри Поттеру уже пятнадцать лет. Он остался в доме своей тети на все лето, изолированный от сообщества ведьм и был совершенно не в курсе последних событий. Даже его лучшие друзья Рон и Гермиона не писали ему. Семья Дрзлинов становится все более невыносимой. Гарри переполнен разочарованием и гневом, он готов восстать, зная, что Лорд Волан-де-Морт вернулся и замышляет нападение. Радикальные перемены ожидаются в Школе чародейства и волшебства, которую посещает Гарри. Министерство магии решает бросить вызов Дамблдору, отправив в Хогвартс старшим инспектором жестокого и недалёкого человека. Перевод с английского: Алвард Дживаняна: Издательство “Зангак”.

Документальная литература

Пол Экман: Обмани меня

Пол Экман - американский психолог, считающийся одним из лучших специалистов в области невербальной коммуникации 20 века. Он был первым, кто исследовал человеческие эмоции и их связь с выражением лица. В основе эмпирических исследований Экмана лежит изменение характера человеческих эмоций и обман. Он отвергает мнение антропологов, что мимику диктует культура, настаивая на том, что она универсальна по своей природе и имеет биологическую основу.

Пол Экманн обновил свое исследование, углубившись в методы разоблачения лжи. Анализируя тактику обмана всемирно известных деятелей, таких как Адольф Гитлер и Ричард Никсон, поведение супругов и преступников, нарушивших клятву верности, Экман показывает, что успех лжеца часто зависит от добровольной невинной «жертвы». Он описывает виды лжи, причины неудачи лжи, то, как тело лжеца, голос, костюмы выдают ложь. Перевод с английского: Лилит Калашян: Редактор: Гоар Калашян. Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.