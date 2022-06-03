Рубен Рубинян принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
Армения высоко ценит сотрудничество с Европейским союзом. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, это заявил заместитель председателя НС Рубен Рубинян в ходе встречи с делегацией, возглавляемой спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.
На встрече присутствовала и руководитель делегации Европейского союза в РА, посол ЕС Андреа Викторин.
Стороны обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Рубен Рубинян представил позиции и приоритеты Армении.
Тойво Клаар подчеркнул, что ЕС привержен содействию продвижению процесса.
Собеседники обсудили региональные развития, подчеркнули важность установления мира и стабильности на Южном Кавказе.
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