Рубен Рубинян принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Армения высоко ценит сотрудничество с Европейским союзом. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, это заявил заместитель председателя НС Рубен Рубинян в ходе встречи с делегацией, возглавляемой спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

На встрече присутствовала и руководитель делегации Европейского союза в РА, посол ЕС Андреа Викторин.

Стороны обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией. Рубен Рубинян представил позиции и приоритеты Армении.

Тойво Клаар подчеркнул, что ЕС привержен содействию продвижению процесса.

Собеседники обсудили региональные развития, подчеркнули важность установления мира и стабильности на Южном Кавказе.