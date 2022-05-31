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Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Отмечается, что обсуждался ход реализации положений заявлений глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с установлением мирной жизни и укреплением стабильности в регионе, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Ильхам Алиев передал президенту РФ информацию о встрече с премьер-министром Армении и с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, состоявшейся  22 мая в Брюсселе.


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