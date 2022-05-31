Премьер-министр Армении сообщил о перевыполнении доходной части бюджета на 2021 год на 147 миллиардов драмов

Доходная часть бюджета 2021 года перевыполнена на 147 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Индекс экономического роста в 2021 году был выше запланированного, он составил 5,3%. Напомню, что изначально планировалось 3,1%. Также хочу напомнить ситуацию в какой мы были 2021 году, в связи с этим можно подчеркнуть, что мы перевыполнили доходную часть на 147 млрд драмов. Что мы подразумеваем под перевыполнением? Мы подразумеваем, что когда в 2020 году принимался проект бюджета на 2021 год, была зафиксирована доходная часть, в течение года мы собрали больше доходов, чем планировалось», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что произошли определенные законодательные изменения, касающиеся доходной части, которые принесли дополнительные доходы.

«В первую очередь речь идет об экспортной пошлине на медный концентрат, которая в этом смысле принесла в бюджет дополнительный доход в размере около 24 млрд драмов», - напомнил Никол Пашинян.