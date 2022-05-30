Сирия обвинила Турцию в этнических чистках

Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении МИД Сирии.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Дамаск отвергает "враждебные действия" Турции, совершенные ею несколько дней назад в окрестностях города Хасеке, в результате которых "погибли и ранены мирные граждане", а также нанесен материальный ущерб.

"Действия Турции по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Сирии являются постыдной агрессией и частью политики этнических и географических чисток, проводимых правительством Эрдогана. Это военные преступления и античеловечные действия, порицаемые Уставом ООН и международным правом", - говорится в заявлении МИД.

Также Дамаск укоряет тех, кто "предоставляет прикрытие" турецким властям и оправдывает действия Анкары. МИД вновь напомнил о важности уважения суверенитета САР и обвинил США и западные страны в желании легко получить политический капитал за счет сирийцев.

Согласно заявлению МИД, Дамаск оставляет за собой право использовать все легитимные средства для отражения агрессии Турции и ее "агентов из числа террористических группировок".

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.