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Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление полиции Баку.

Бывший посол Азербайджана на Украине Талат Алиев объявлен в розыск. Он обвиняется в присвоении государственных средств в крупном размере.

Сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Алиева.

Талат Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год.


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