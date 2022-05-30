Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Азербайджан объявил в розыск своего бывшего посла на Украине Талата Алиева, обвиняемого в присвоении государственных средств в крупном размере. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главное управление полиции Баку.

Бывший посол Азербайджана на Украине Талат Алиев объявлен в розыск. Он обвиняется в присвоении государственных средств в крупном размере.

Сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию Алиева.

Талат Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год.