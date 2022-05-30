Лейбористская партия Австралии получила большинство мест в парламенте страны

Австралийская лейбористская партия (АПЛ) получила как минимум 76 кресел в нижней палате парламента, который будет сформирован по итогам выборов, прошедших в субботу, 21 мая. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила Австралийская избирательная комиссия (AEC) по итогам обработки 80% бюллетеней.

Согласно последним данным избиркома, по результатам подсчета 80,1% голосов АПЛ получает в новом составе Палаты представителей как минимум 76 мест, что позволяет ей сформировать однопартийное правительство. Либеральная партия Австралии (в коалиции с Национальной партией) получила 57 депутатских мандатов, независимые депутаты - десять, Партия "зеленых" - четыре. По одному месту получат Австралийская партия Каттера и политическое объединение "Альянс центристов". Судьба еще двух мест в парламенте будет определена после обработки оставшейся части бюллетеней, однако, как отмечают в AEC, вероятнее всего, еще по одному месту получат Либеральная и Лейбористская партии.

Согласно австралийскому избирательному законодательству, для победы на выборах партии или коалиции необходимо завоевать не менее 76 из 151 места в нижней палате парламента. Этот результат позволяет партийному лидеру занять пост премьер-министра и сформировать правительство из депутатов своей фракции. После подведения предварительных итогов выборов 2022 года лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе был приведен к присяге в качестве 31-го премьер-министра Австралии.