ЧЕ-Ереван: чемпионат Европы проходит на высоком уровне: президент Международной федерации бокса

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев доволен организацией чемпионата Европы по боксу в Ереване.

«Чемпионат Европы по боксу проходит на высоком уровне. Спасибо армянскому народу, спасибо правительству за такой замечательный турнир. Я вижу, что бокс в Армении любят. В этом году Армения стала столицей европейского бокса», - заявил Умар Кремлев «Арменпресс».

Он коснулся судейских недочетов, зафиксированных во время полуфинальных поединков, подчеркнув, что арбитры допустили ошибку. «Специальная комиссия проводит расследование. Уже становится ясно, что судьи ошиблись», - сказал Умар Кремлев.

В состоявшемся вчера полуфинальном поединке член сборной Армении по боксу Нарек Манасян (92 кг) встретился с Эммануэлем Пла Рейесом, представляющим Испанию. После трех раундов был зафиксирован равный счет, после чего судьи выбрали победителя. Они присудили победу испанцу.

Нарек Манасян отказался покинуть ринг, до 22:14 он все еще находился на ринге. К нему присоединились представители сборной Украины, которые заявили, что поражение их спортсмена в схватке с представителем Англии – результат несправедливого судейства.