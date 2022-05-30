Интервью Арарата Мирзояна индийскому СМИ «ВИОНУ»

Несмотря на все риски и хрупкость ситуации, в нашем регионе есть возможность открыть эпоху мирного развития, и Армения продолжит свои усилия по реализации этой возможности. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью, данному ведущему индийскому СМИ «ВИОНУ», заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Интервью опубликовано на официальном сайте МИД РА. «Арменпресс» представляет его.

- Как Вы оцениваете отношения Индия-Армения?

- В этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Несмотря на то, что отношениям между нашими странами всего 30 лет, однако известно, что армянский и индийский народы имеют богатую многовековую историю близкого сотрудничества, перешедшего в добрые отношения и дружбу.

С 16 века армяне имели значительное присутствие в Агре, Сурате, Ченнаи, Калькутте и в других торговых центрах Индии. Они процветали здесь с момента первоначального этапа глобализации, и теперь наше наследие в Индии, пришедшее из этого периода, бережно сохраняется, что мы очень ценим.

Следует также отметить, что в Армении есть мощная община индийских студентов и предпринимателей. Посольство Индии в Армении и Индийский культурный центр делают большую работу по сближению наших стран, народов и деловых кругов, чтобы наши граждане могли извлечь большую пользу из развития наших связей.

Наши страны обладают огромным потенциалом для стимулирования сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности, в сфере высоких технологий, транспорта, производства продуктов питания, здравоохранения, фармацевтической промышленности, туризма, культуры и обороны.

И, в конце концов, у наших стран есть общие интересы по региональным и международным проблемам. Мы высоко ценим продолжительное содействие Индии мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В целом, Армения ценит сбалансированное и стабилизирующее положение Индии в это время мировых потрясений. Индия является важной опорой глобальной и региональной стабильности и великой державой, которая по праву стремится играть большую роль в международных отношениях и воспринимается многими как создатель благоденствия.

Учитывая все перечисленные факторы, правительство Армении своим стратегическим приоритетом считает дальнейшее укрепление сотрудничества с самой большой демократической страной мира - Индией.

- Вы посетили Индию в конце апреля. В чем заключалась основная цель Вашего визита? В прошлом году Вашу страну посетил министр иностранных дел Индии Джайшанкар.

- Наша встреча с министром Субраманьямом Джайшанкаром, состоявшаяся в прошлом году в Душанбе придала новый импульс нашим двусторонним отношениям. После этого осенью прошлого года министр Субраманьям Джайшанкар совершил важный визит в Армению, в ходе которого была разработана более широкая дорожная карта сотрудничества, от политического диалога до весомого многопланового сотрудничества. Позже были предприняты конкретные шаги по реализации дорожной карты.

Участие в конференции «Raisina Dialogue», который, кстати, в этом году удостоился особого мирового внимания, предоставило хорошую возможность продолжить наш диалог с министром Джайшанкаром, чтобы оценить уже проделанную работу и наметить новые амбициозные планки.

Кроме того, в ходе этого визита особое внимание было уделено стимулированию экономического сотрудничества между нашими странами, учитывая то обстоятельство, что нашу делегацию сопровождали представители ведущих армянских компаний. Мы участвовали в армяно-индийских бизнес-форумах в Нью-Дели и Мумбаи. Подобные мероприятия и продолжающиеся деловые контакты бизнесменов приблизят наши деловые круги.

Следующим шагом будет заседание Армяно-индийской межправительственной комиссии, которое мы собираемся провести этим летом в Армении. Как видите, это довольно впечатляющая динамика.

- Что можно ожидать от отношений в сфере обороны? Обсуждалось ли это в ходе консультаций между внешнеполитическими ведомствами?

- Между нашими Министерствами обороны налажены хорошие отношения, между ними постепенно развивается военно-техническое сотрудничество. Армения участвовала в ряде выставок в Индии. Несомненно, в последние годы Индия добилась довольно быстрого прогресса в области оборонных технологий и промышленности, что, безусловно, очень интересно для оборонного сектора Армении. Думаю, нашим специалистам стоит изучить возможности дальнейшего сотрудничества.

- С точки зрения коммуникаций, как Вы оцениваете такие проекты, как Международный транспортный коридор Север-Юг, присоединитесь ли Вы к проекту порта Чабахар?

- Мы активно обсуждаем ряд коммуникационных проектов. В связи с этим мы заинтересованы в развитии нашего диалога и сотрудничества в рамках проекта Международного транспортного коридора Север-Юг - порт Чабахар, также и Международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море. Мы находимся в контакте и с другими партнерами. Потенциальную роль Индии в этом коридоре Армения считает весьма значительной и перспективную. В этой связи мы приветствуем активное участие индийских компаний в инфраструктурных проектах Армении.

- Какова ситуация в регионе Южного Кавказа? Как продвигается мирный процесс с Азербайджаном? Ожидаете ли Вы урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ближайшее время?

- Ситуация в нашем регионе остается нестабильной и напряженной. Последствия войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха в 2020 году, до сих пор сказываются на всем регионе Армении. Хотя широкомасштабные боевые действия прекратились после прекращения огня, достигнутого при посредничестве России 9 ноября 2020 года, и трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана, многие вопросы еще остаются нерешенными.

Открыто нарушая положения трехстороннего заявления и международного гуманитарного права, игнорируя явные призывы международного сообщества, Азербайджан отказывается освободить армянских военнопленных и других задерживаемых лиц. Другой проблемой является реальная опасность уничтожения, осквернения и искажения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану после войны. Азербайджан препятствует приезду оценочной миссии ЮНЕСКО в пострадавшие от конфликта районы, который поможет защитить армянское наследие от полного уничтожения.

Со стороны официального Баку продолжается риторика ксенофобии в отношении армян. Против армян Нагорного Карабаха до сих пор ведется психологический террор, в виде призывов из громкоговорителей покинуть свои дома, угроз уйти, в противном случае будет отключена подача газа. Вокруг Нагорного Карабаха до сих пор происходят нарушения режима прекращения огня. Последний случай - вторжение азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, мы считаем, что решение вопроса - мир, а не война, Армения продолжает свои усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Мы неоднократно заявляли, что готовы начать переговоры о всеобъемлющем мире с Азербайджаном, который будет включать всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе защиту всех прав народа Нагорного Карабаха, и его окончательный статус.

В ходе встречи лидеров стран, состоявшейся 22 мая в Брюсселе, была достигнута договоренность начать работы по демаркации армяно-азербайджанской границы, обеспечить безопасность, завершить переговоры об открытии транспортной инфраструктуры в регионе, подготовить ситуацию для всеобъемлющих мирных переговоров. Если Азербайджан займет конструктивный подход и воздержится от создания препятствий этому процессу, как это уже неоднократно делалось ранее, я думаю, мы сможем двигаться вперед.

- Что касается войны 2020 года, были сообщения, что пакистанские наемники поддерживали Азербайджан. Что Вы можете сказать об этом?

- Да, была такая информация. Большая часть наемников была переброшена с Ближнего Востока, что подтвердили и спецслужбы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Любое вовлечение наемников еще больше обостряет ситуацию, поскольку придает более широкий региональный аспект локальному конфликту и по своей природе является авантюрным и незаконным.

- Пакистан поддерживает трансграничный терроризм на индийской союзной территории Джамму и Кашмир и продолжает оккупировать ее часть - Кашмир. Какой Вы видите роль Исламабада в регионе?

- Терроризму нет места в современном мире, и он предосудителен во всех своих проявлениях. Мы поддержали Индию в вопросе Джамму и Кашмира и продолжим поддерживать.

- Как Вы оцениваете отношения с Турцией? Что Вы можете сказать о процессе нормализации армяно-турецких отношений?

- Граница между Арменией и Турцией была закрыта Турцией в одностороннем порядке в начале 1990-х годов, и между двумя странами нет дипломатических отношений. Как вы, наверное, знаете, для процесса урегулирования назначены специальные представители, уже состоялись три встречи, стороны приняли решение двигаться вперед без каких-либо предварительных условий, чтобы открыть границы. Чтобы придать позитивный импульс этому процессу, я недавно принял приглашение министра иностранных дел Турции, вылетел в Турцию для участия в дипломатическом форуме Антальи, в рамках форума встретился со своим коллегой.

Считаем, что для достижения урегулирования необходимы политическая воля и готовность к конкретным шагам. Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, мы ожидаем того же от турецкой стороны.

Несмотря на все риски и хрупкость ситуации, есть возможность открыть эру мирного развития в нашем регионе, Армения продолжит свои усилия, чтобы внести свой вклад в реализацию этой возможности.