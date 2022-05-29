Провокации Азербайджана обосновывают необходимость размещения наблюдательной миссии на границе. МИД РА

МИД РА решительно осудил грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня в юго-восточном направлении приграничной зоны РА 28 мая, в результате чего погиб рядовой Давид Ваганович Варданян.

По мнению МИД, подобные провокации и инциденты 28 мая, регулярные нарушения режима прекращения огня лишний раз обосновывают необходимость зеркального вывода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии в приграничном районе.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел РА, в заявлении говорится:

«Выражаем глубокое соболезнование и поддержку членам семьи и родственникам погибшего военнослужащего.

Примечательно, что этой провокации предшествовали деструктивные, воинственные и экспансионистские заявления президента Азербайджана 27 мая, включавшие в себя устремления в отношении суверенной территории Республики Армения.

В связи с этим хотим напомнить, что подразделения ВС Азербайджана в мае 2021 года незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения в районе Сотк-Хознавара и оккупировали территорию площадью более 45 квадратных километров.

Подобные провокации и инциденты, имевшие место 28 мая и ранее, регулярные нарушения режима прекращения огня лишний раз обосновывают необходимость зеркального вывода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии на границе, о чем неоднократно заявляла армянская сторона.

Учитывая также и то, что комиссия по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном уже начала свою работу, данный инцидент должен быть соответствующим образом расследован и оценен комиссией.

Вместе с тем напоминаем, что последствия предыдущего грубого нарушения режима прекращения огня, установленного заявлением от 9 ноября 2020года, в результате которого Вооруженные силы Азербайджана вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, находящееся в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации, до сих пор не устранены.

Считаем важным, чтобы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Европейский союз и все международное сообщество дали должную и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, которые имеют целью подрыв миротворческих усилий на Южном Кавказе.

Мы призываем руководство Азербайджана воздержаться от провокационных действий, риторики, выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности и безопасности в регионе — согласно трехсторонним заявлениям и итогам брюссельских встреч».