Саргис Адамян возвращается в «Хоффенхайм»
Нападающий сборной Армении по футболу Саркис Адамян вернется из Brugge в Hoffenheim, с которым у него контракт до 2023 года.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Саркис Адамян провел вторую часть сезона по аренде в бельгийском клубе Brugge, в составе которого стал чемпионом Бельгии.
В составе Brugge Адамян принял участие в 16 матчах, став автором 6 голов и 1 голевой передачи.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 13:31 Стало известно, сколько ИТ-специалистов покинули Россию
- 13:12 Саргис Адамян возвращается в «Хоффенхайм»
- 13:03 Минобороны РФ объявило об успешном запуске ракеты "Циркон" из Баренцевого моря
- 13:00 Европол предупредил об опасности попадания в руки преступных группировок оружия из ЕС на Украину
- 12:51 По случаю Дня Республики телебашня Канберры была освещена цветами триколора Армении
- 12:48 Приговоры в отношении членов "Сасна црер" вступили в законную силу: их доставили в УИУ
- 12:43 Испания планирует разместить свои зенитно-ракетные системы в Латвии. El País
- 12:37 Россия и Китай близки к подписанию соглашения о создании лунной станции. Рогозин
- 12:03 Президент Арцаха воздал дань уважения в Мемориале Степанакерта и в воинском Пантеоне
- 12:02 Заявления Алиева ставят под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира. МИД Армении
- 11:37 Высшее руководство Армении воздало дань уважения героям Сардарапатской битвы
- 11:30 Япония планирует разрешить экспорт вооружений собственного производства в 12 стран
- 11:24 Европейские индексы - 27-05-22
- 11:23 Американские индексы выросли - 27-05-22
- 11:21 Цены на цветные металлы - 27-05-22
- 11:20 Цены на драгоценные металлы - 27-05-22
- 11:19 Цены на нефть выросли - 27-05-22
- 11:08 Временно прекратится газоснабжение части административного района Кентрон
- 10:55 Газоснабжение части населенного пункта Кохб будет прекращено
- 10:06 Героизм прошлого — это наше наследие, наш характер и наш генетический код․ Ален Симонян
- 09:59 Сегодня самая неотложная наша задача – благоустроить нашу Родину․ Ваагн Хачатурян
- 09:55 Смысл этого праздника — единство, сплочение и справедливая борьба. Послание Гарегина II к Дню Республики
- 09:47 Государственность должна стать предметом нашей ежедневной работы и уважения. Никол Пашинян
- 09:00 Армения отмечает 104-летие основания Первой Республики
- 27.05-21:45 Глава МИД Израиля и госсекретарь США обсудили предстоящий визит Байдена
19:55, 23.05.2022
1766 просмотров Секретарь Совбеза Армении о проблемах открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном
18:06, 23.05.2022
1329 просмотров Отношение властей Арцаха к переговорам в разных форматах однозначно: пресс- секретарь президента Арцаха
10:41, 22.05.2022
1198 просмотров Момент сотворения истории. В Ереване стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин
11:06, 26.05.2022
1145 просмотров На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении
14:15, 21.05.2022
1090 просмотров Лидер националистов Турции считает членство Финляндии и Швеции в НАТО "преступлением против человечества"