По случаю Дня Республики телебашня Канберры была освещена цветами триколора Армении
12:51, 28 Май 2022
По случаю 104-й годовщины независимости Первой Республики Армения телебашня Telstra в столице Австралии Канберре была освещена цветами армянского триколора - красным, синим и абрикосовым.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает австралийский комитет Ай Дата.
В комитете сообщили, что это первый случай, когда один из знаменитых австралийских памятников освещается цветами армянского флага – в знак одного из важных праздников армянского календаря.
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