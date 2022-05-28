Президент Арцаха воздал дань уважения в Мемориале Степанакерта и в воинском Пантеоне
28 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян по случаю Дня Первой Республики Армения посетил Степанакертский мемориальный комплекс и военный Пантеон и воздал дань уважения.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, главу государства сопровождали члены Совета безопасности Арцаха.
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