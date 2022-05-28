Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май 2022

Временно прекратится газоснабжение части административного района Кентрон

Временно прекратится газоснабжение части административного района Кентрон

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения аварийно-восстановительных работ 28 мая с 02:00 часов было остановлено газоснабжение газопотребителей по проспекту Маштоца ереванского административного района Кентрон, а также близлежащих общественных объектов различного назначения в квартале, примыкающих к улицам Амиряна, Арама, Сарьяна, Пушкина, Теряна, Кохбаци.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ЗАО "Газпром Армения".


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