Смысл этого праздника — единство, сплочение и справедливая борьба. Послание Гарегина II к Дню Республики

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II направил поздравительное послание по случаю Дня Республики.

Арменпресс представляет послание Католикоса Всех Армян.

«Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина приносим наше Патриаршее благословение и наши поздравления всему нашему народу и поздравляем с Праздником Республики.

Провозглашение Первой Республики Армения стало результатом стремления нашего народа жить свободно и независимо, а также вековой борьбы за восстановление родной государственности.

Новопровозглашенная Первая Республика стала воплощением великого видения, вдохновившего на создание многочисленных побед - от героических Майских сражений до первой Арцахской войны. Этот праздник несет в себе символ единства, сплочения и справедливой борьбы, вдохновленный которой наш народ должен преодолеть также стоящие перед ним сложные вызовы и положить все во имя сохранения и процветания нашей Родины – Армении и Арцаха, полученной в награду от Господа нашего.

Любимый благочестивый народ, сегодня, когда под угрозой безопасность наших границ, нарушена безопасность нашей государственности и нарушено право наших детей на свободную и независимую жизнь в Арцахе, пусть в наших сердцах зазвучат колокола героической Майской битвы, призывая всех нас единовольно и последовательно посвятить наши усилия во имя богоугодного и благословенного будущего нашей священной Родины.

Мы молимся, чтобы Бог покровительствовал нам и силой десницы своей держал нашу государственность непоколебимой, хранил разбросанную по всему миру нацию, дал увидеть плоды всех наших усилий и любви к Родине».