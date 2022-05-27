ЧЕ-Ереван: Гурген Мадоян проиграл грузинскому боксеру
19:26, 27 Май 2022
Продолжается пятый день соревнований чемпионата Европы по боксу в Ереване.
Как сообщает Арменпресс, в четвертьфинале Чемпионата Европы представитель Армении Гурген Мадоян встретился с Лашей Гурули из Грузии. Армянский спортсмен проиграл со счетом 4:1 и не вышел в полуфинал.
Ранее в стартовой схватке Барегам Арутюнян (48 кг), Артур Ованнисян (51 кг), Давид Чалоян (92+ кг) и Амбарцум Акопян (80 кг) проиграли бои, выбыв из борьбы, а Ованес Бачков (63,5 кг) одержал победу и вышел в полуфинал.
Чуть позже Рафаэль Ованнисян (86 кг) и Нарек Манасян (92 кг) проведут свой второй бой в четвертьфинале.
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