ЧЕ-Ереван: Гурген Мадоян проиграл грузинскому боксеру

Продолжается пятый день соревнований чемпионата Европы по боксу в Ереване.

Как сообщает Арменпресс, в четвертьфинале Чемпионата Европы представитель Армении Гурген Мадоян встретился с Лашей Гурули из Грузии. Армянский спортсмен проиграл со счетом 4:1 и не вышел в полуфинал.

Ранее в стартовой схватке Барегам Арутюнян (48 кг), Артур Ованнисян (51 кг), Давид Чалоян (92+ кг) и Амбарцум Акопян (80 кг) проиграли бои, выбыв из борьбы, а Ованес Бачков (63,5 кг) одержал победу и вышел в полуфинал.

Чуть позже Рафаэль Ованнисян (86 кг) и Нарек Манасян (92 кг) проведут свой второй бой в четвертьфинале.