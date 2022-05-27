Азиатские индексы - 27-05-22

ТОКИО, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 26781.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.52% и составил 1887.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.23% и составил 3130.24 пункта, а HANG SENG вырос на 2.89% и составил 20697.36 пункта.