Страны ЕАЭС намерены объявить 29 мая Днем Евразийского экономического союза

Входящие в состав Евразийского экономич еского союза (ЕАЭС) страны намерены объявить 29 мая Днем ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Позвольте еще раз поздравить вас с 10-летием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим Днем ЕАЭС, который сегодня мы планируем учредить 29 мая", - обращаясь к участникам заседания сказал глава киргизского государства.

По его словам, решение объявить 29 мая Днем ЕАЭС приурочено к «дате подписания соглашения» о создании союза.

В нынешнем заседании ВЕЭС принимают участие руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также в качестве наблюдателей лидеры Узбекистана и Кубы.

Президент России Владимир Путин считает правильным объявить 29 мая Днем ЕАЭС. В этот день восемь лет назад был подписан основополагающий договор о ЕАЭС.