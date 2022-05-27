Страны ЕАЭС намерены объявить 29 мая Днем Евразийского экономического союза
Входящие в состав Евразийского экономич
"Позвольте еще раз поздравить вас с 10-летием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим Днем ЕАЭС, который сегодня мы планируем учредить 29 мая", - обращаясь к участникам заседания сказал глава киргизского государства.
По его словам, решение объявить 29 мая Днем ЕАЭС приурочено к «дате подписания соглашения» о создании союза.
В нынешнем заседании ВЕЭС принимают участие руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также в качестве наблюдателей лидеры Узбекистана и Кубы.
Президент России Владимир Путин считает правильным объявить 29 мая Днем ЕАЭС. В этот день восемь лет назад был подписан основополагающий договор о ЕАЭС.
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