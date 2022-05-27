В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти

Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.

Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)", — цитирует аналитика Oil Price.

Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.

"Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой", — пояснил аналитик.