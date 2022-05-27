Министр обороны Армении принял командующего миротворческими силами РФ в Арцахе

27 мая министр обороны РА Сурен Папикян принял командующего миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, генерал-майора Андрея Волкова.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, генерал-майор Андрей Волков представил министру обороны Армении ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого подразделения в Арцахе и текущие развития.

Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также деятельность миротворческой миссии РФ в Арцахе и ее эффективность.

На встрече также обсуждены были вопросы региональной безопасности.