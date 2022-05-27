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Коммуникации в регионе могут быть открыты при соблюдении международно признанных границ: посол ИРИ

Коммуникации в регионе могут быть открыты при соблюдении международно признанных границ: посол ИРИ

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури коснулся переговоров между Арменией и Азербайджаном об открытии региональных коммуникаций, подчеркнув необходимость соблюдения в этом процессе норм международного права.

Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами посол подчеркнул, что рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана добилась значительных результатов.

«Очень важно, чтобы все стороны уважали международно признанные законы, чтобы переговоры носили конструктивный характер. Регион готов развиваться в разных направлениях, это может стать возможным в результате эффективных переговоров между этими странами», - сказал посол, добавив, что коммуникации могут быть открыты при соблюдении международно признанных границ.


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