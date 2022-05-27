Россия проводит работы по увеличению пропускной способности КПП «Верхний Ларс»

Министерство транспорта Российской Федерации ведет работу по увеличению пропускной способности российско-грузинских КПП, в том числе и Верхнего Ларса. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В министерстве отметили, что на данный момент есть около 900 грузовиков, отправляющихся из России в Грузию, среднее время оформления документов которых не превышает 2-3 дня.

«Министерство транспорта России ведет работу по увеличению пропускной способности КПП, в том числе и Верхнего Ларса, они движутся опережающими темпами. В июле этого года будут введены 12 добавочных зон, до конца года еще 12. Таким образом, их общее количество на КПП «Верхний Ларс» достигнет 39. В настоящее время в реконструкции КПП задействовано более 120 человек», - сообщили в министерстве.

В Минтрансе уточнили, что ранее через КПП в пиковые периоды проезжало до 1 500 автомобилей. В начале текущего года среднее количество автомобилей составляло до 900 автомобилей в сутки.

«Принятые меры позволят увеличить вместимость КПП до 2 300 автомобилей (из них 1 000 - 1 100 грузовые машины)», - сообщили в министерстве.