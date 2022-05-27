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Россия проводит работы по увеличению пропускной способности КПП «Верхний Ларс»

Россия проводит работы по увеличению пропускной способности КПП «Верхний Ларс»

Министерство транспорта Российской Федерации ведет работу по увеличению пропускной способности российско-грузинских КПП, в том числе и Верхнего Ларса. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В министерстве отметили, что на данный момент есть около 900 грузовиков, отправляющихся из России в Грузию, среднее время оформления документов которых не превышает 2-3 дня.

«Министерство транспорта России ведет работу по увеличению пропускной способности КПП, в том числе и Верхнего Ларса, они движутся опережающими темпами. В июле этого года будут введены 12 добавочных зон, до конца года еще 12. Таким образом, их общее количество на КПП «Верхний Ларс» достигнет 39. В настоящее время в реконструкции КПП задействовано более 120 человек», - сообщили в министерстве.

В Минтрансе уточнили, что ранее через КПП в пиковые периоды проезжало до 1 500 автомобилей. В начале текущего года среднее количество автомобилей составляло до 900 автомобилей в сутки.

«Принятые меры позволят увеличить вместимость КПП до 2 300 автомобилей (из них 1 000 - 1 100 грузовые машины)», - сообщили в министерстве.


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