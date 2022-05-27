“Ереванский бестселлер”: лидирует “Бархатный кролик”: детская книга, апрель, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за апрель.

На первом месте книга Маргарет Вильямс “Бархатный кролик, или как игрушки становятся настоящими”. Когда ребенок любит тебя, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит, ты становишься НАСТОЯЩИМ. Бархатный Кролик мечтает стать настоящим, как его старый мудрый друг Кожаная Лошадь. Но стать НАСТОЯЩИМ, не зависит от того, как вы подготовлены. Благодаря любви маленького мальчика, мечты Бархатного Кролика могут чудесным образом сбыться. Полное иллюстрированное издание детского произведения Маргарет Вильямс, впервые опубликованное в 1922 году, покорит сердце каждого, кто верит в силу любви.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на втором месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На третьем месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На четвертом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

“Айболит” Корнея Чуковского на пятом месте. Это история о добром докторе, который полетел в Африку лечить больных животных гоголем-моголем, который любят почти все дети. Чуковский ввел этого героя в сказку «Бармалей» и в ряд других.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на шестом месте. Эта книжка известного детского писателя, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

Книжка Ованеса Туманяна “Жалоба котенка” на седьмом месте. Эта известное произведение Туманянана представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

На восьмом месте - книжка “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На девятом месте - сказка “Красная Шапочка” Шарля Перро. “Красная Шапочка” - одна из самых известных сказок и любима всеми детьми.

Книга “Космический полет” на десятом месте. В ней детские стихи о Вселенной, о космонавтах, небесных телах и галактике.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 նոր Մարջերի Ուիլյամս «Թավշյա ճագարը կամ ինչպես են խաղալիքները դառնում իսկական» Զանգակ 70 2 +1 «Շաղգամը» Բուկինիստ 48 3 +6 «Շունն ու կատուն» Բուկինիստ 46 4 -2 «Բոքոնիկը» Բուկինիստ 43 5 * Կորնեյ Չուկովսկի «Այբոլիտը» Բուկինիստ 39 6 -2 «Ով է ապրում տնակում» Բուկինիստ 38 7 +1 Հովհաննես Թումանյան «Փիսիկի գանգատը» Բուկինիստ 37 8 * «Հայկական հեքիաթներ» GSM 34 9 * Շառլ Պերո «Կարմիր գլխարկը» GSM 32 10 նոր «Տիեզերական թռիչքը» Բուկինիստ 31

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74) и «Феникс» (011-323-327).