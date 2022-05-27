Япония передаст Украине 30 тонн гуманитарной помощи
09:47, 27 Май 2022
Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн, в которую войдут предметы и оборудование, используемые при проведении спасательных операций. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте японского министерства внутренних дел и коммуникаций.
В частности, Токио передаст Киеву спецодежду пожарных, рации и спутниковые телефоны. Ожидается, что партия до конца месяца будет отправлена в Польшу для последующей передачи украинским властям.
19 мая правительство Японии приняло решение удвоить сумму финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины, доведя ее до отметки в $600 млн.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм