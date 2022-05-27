ЧЕ-Ереван: начинаются четвертьфинальные бои: Армению представят 9 боксеров

На чемпионате Европы по боксу среди мужчин, проходящем в Ереване, начинаются четвертьфинальные бои. В 5-й день чемпионата Армению представят 9 боксеров.

Как сообщает «Арменпресс», в дневных соревнованиях чемпионата, выступит Артур Ованнисян (51 кг), который в своем первом поединке сразится с Мартином Молина Сальвадором из Испании.

Вторым соперником бронзового призера Олимпийских игр Ованнеса Бачкова (63,5 кг) будет чех Новак Петр.

Амбарцум Акопян (80 кг) проведет свой второй бой в четвертьфинале. Его соперник Лука Плантич из Хорватии.

Барегам Арутюнян (48 кг) в дневных соревнованиях, которые начнутся в 14:00, проведет свой первый бой с грузинским боксером Сахилом Алаквердовым. Вторым соперником вице-чемпиона мира в супертяжелом весе Давида Чалояна станет испанец Аюб Гадфа.

В вечерних соревнованиях выступят 4 боксера сборной Армении. Гурген Мадоян (67 кг) сразится с Лашей Гурули (Грузия), Рафаэль Арутюнян (86 кг) с Виктором Шелстратом (Бельгия), Артур Базеян (57 кг) с Бетуханом Ситфи (Турция), Нарек Манасян (92 кг) с Ваагном Нанидзяном, представляющим Грецию.