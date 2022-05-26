Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине превратился в затяжную войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ситуация на Украине превращается "в затяжную войну на истощение", никто не знает, как и когда она закончится, и союзники по НАТО должны оказать поддержку украинской стороне.

"Мы должны быть готовы к долгому путешествию. Эта война может длиться долго, и мы должны быть готовы. Как долго, никто не может сказать, но мы должны быть готовы на большой период времени. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, и также быть готовыми делать это в течение длительного времени, и заниматься снабжением. Потому что это все больше и больше война на истощение", - как передает

Арменпресс

со ссылкой на

РИА новости

, заявил Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr.