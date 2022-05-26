Министр здравоохранения Армении провела встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ

На полях 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян встретилась с главой Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи была обсуждена последовательная реализация вопросов, поднятых в апреле, когда Ханс Клюге прибыл в Армению с двухдневным визитом.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что система здравоохранения Армении стабильными темпами реализует свои программы. Он подчеркнул необходимость отраслевых реформ, подтвердив готовность поддержать проводимую работу.

Стороны обсудили подготовку к 5-му Глобальному конгрессу медицинских групп быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, который пройдет в Ереване 5-7 октября.

Ханс Клюге выразил готовность оказать помощь в подготовке, отметив, что этот конгресс внесет значительный вклад в важную стратегию по усилению сферы медицины во время ЧС.

Клюге пригласил Анаит Аванесян принять участие в заседании Европейского регионального бюро ВОЗ, которое состоится в сентябре в Тель-Авиве.